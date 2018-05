Ometi on naistel omad piirid, millest üle nad meeleldi ei astu. «Minu jaoks on see hull gang-bang liig,» teatab Isabel vastuseks küsimusele, mida ta tegema ei nõustuks. «Ma ei tee ka kõike. Ma tean, et ma olen pornostaar, aga mulle väga meeldib normaalne, privaatne seks. Seega ma ei taha teha midagi, mida ma ei teeks kodus. Vahel ma teen etendusi ja võin endaga mängida, aga kellegagi koos ei tee ma üleliia palju,» avaldab Tara. Isabel kinnitab, et eraelus on kõik teistmoodi. «Laval on mäng, aga privaatses elus teen ma teistsuguseid asju,» räägib ta ja lisab, et ka tema abikaasa on pornostaar ning strippar. «Ma ei tea, kas meil päris normaalset privaatelu ongi,» on Isabel veidi segaduses.



Tara ütleb naljatledes, et Isabeli eraelu on ebanormaalne! «Mina lähen talle külla ja ta ütleb, et mu abikaasa ei teinud seda minuga, kas sa aitaksid mind?» kirjeldab ta naljatledes. «Aga see on ainult mäng, me oleme normaalsed tüdrukud, meile mõlemale meeldivad mehed, see mis me laval ja filmides teeme, on ainult etendus.»



Kas eraelu juurde võiksid kuuluda ka lapsed? Isabel: «Hull oled või?». Kunagi ikka? Isabel: «Milleks?» küsib ta nõutult. Tara tunnistab, et aitas endisel poiss-sõbral lapse eest hoolitseda. «Aga endal mul lapsi ei ole ja poiss-sõbrast olen lahus juba kolm aastat,» lisab Tara ja lisab, et ta on abikaasa otsingutel.