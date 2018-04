Elina Nechayeva usub, et praeguse seisuga on tal kõik eelolevaks reisiks tehtud, kuid magada on kaunitaril kahjuks liiga vähe mahti olnud. Portugalis ootavad meie eurolauljat ees mitmed proovid, esinemised aga ka tutvumised linnaga ja erinevad ekskursioonid.

Elina on väga tänulik oma toetajatele, kes andsid oma panuse tema lavashowks. Nii suurfirmadele kui ka lähedastele. Kallim David sõidab hiljem ka Lissaboni Elinale järgi. Ka Elina vanemad tulevad lauljale kaasa elama. Nemad ei muretse Elina saavutuste pärast, neile on ta ikka armas.

Mart Normet kiitis, et Elina on väga lihtne inimene, kellega on lausa lust koostööd teha. Elu24 uuris, kas Elinal on ka vigu või soovi milleski veel arendada. Elina väitis, et ta tahaks olla targem, haritum ja intelligentsem. Kaunitar sooviks veel rohkem laulda ja repertuaariga tegeleda. Ja ka iseloomuga soovib staar veel tööd teha. Vaatamata teda ümbritsevale kurjusele ja negatiivsusele, püüab ta ise olla soe ja armastav inimene.