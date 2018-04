Modell kaevati looma seksuaalse ründamise järel kohtusse

TMZ avaldas, et «rünnak» toimus koeraomaniku kodus toimunud fotosessiooni ajal, mil modell loomaga ebasobivalt ümber käis.

Modelli nimi on Deyana Mounira, kes kaks nädalat tagasi käis Tony Toutouni juures fotosessioonil. Tony, kellel ka endal on Instagramis terve hulk jälgijaid, ütles, et fotosessiooni ajal hakkas Deyana ühel hetkel tema koera Hefiga mängima.

Kohtupaberite sõnul, mille andis sisse Tony jurist, on Hef tagajalgadel seistes 1,5 meetrit pikk ning Deyana 1,65 m. Tony kirjutas, et Deyana «hakkas Hefiga sensuaalselt mängima, erutas Hefi mängides tema genitaalidega ja mastubeeris temaga».

Tony lisas, et Hefile see meeldis ning ta hakkas end naise vastu hõõruma ja kui naine pikutas pani enda esikäpa naise tagumikule.

Kohtuasjas on kirjas, et Tony ja Deyana leppisid kokku, et ta ei tahtnud, et need fotod ja video avalikuks saaksid, ning naine oli nõus. Aga ometi avaldas Deyana need enda Instagrami lehel mõned päevad hiljem.

Videost on näha, et koer tõesti naise peale hüppab, aga sealt ei ole näha, et naine teeks asju, milles mees teda süüdistab. Kui üldse, siis proovib naine liigselt sõbralikku koera endast eemale lükata.

Aga Tony jääb endale kindlaks ja postitas sama video samuti üles. Ta kirjutas video juurde: «Ma ei suuda uskuda, et see janune tüdruk kasutas minu koera, et jälgijaid juurde saada».