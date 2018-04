Pornostaar avaldas pildi nooruspõlvest, mil tema karjäär oli veel mägede taga

Kendra Lust on küll juba 39-aastane, aga ta alustas pornotööstuses alles 2012. aastal. Tal on Michigani ülikoolist saadud bakalaureusi karjäär õenduses ja töötas medõena seitse aastat. Ta on prantsuse-kanada ja itaalia päritolu. Kui ta käis kolledžis, siis töötas ta stripparina poolteist aastat, et maksta enda õppemaksu.

Kendra Lust tegi kolm kuud veebikaamera vahendusel pornot enne kui ta alustas tööd päris filme tehes. Tema esimene projekt pärineb märtsist 2012. Tema esimene stseen oli koos Phoenix Marie ja Rachel Starriga produktsioonifirma Brazzers filmis «Peeping at the Keyhole». See oli lesbistseen. Tema esimene heterostseen oli koos Manuel Ferraraga.

Kendra Lust on abielus politseinikuga ja neil on koos tütar. Tal on maja Michigani osariigis Shelbys ja korterelamu Los Angelesis.