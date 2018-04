Mamma mia! Legendaarne ABBA tuli taas kokku ja lindistab stuudios uusi lugusid

Kõik liikmed kinnitavad ühtäkki tekkinud tunnet, et ühinemiseks on õige aeg ning kogemus oli tõeliselt meeliülendav. «Tundus, justkui aeg oleks jäänud seisma ja oleksime käinud vaid väiksel puhkusel,» vahendab DailyMail .

Üllatuslikult ei ole ABBA liikmed need, kes uusi lugusid esitama hakkavad, vaid hoopis virtuaalsed «abbatarsid». Tehnoloogia abil loodud kujundid tekitavad mulje, et esinejateks on ikka bändi armastatud liikmed, sellistena nagu nad olid oma hiilgeaegadel. Ülemaailmne digituur peaks aset leidma 2019. või 2020. aastal.