Daniel Craig palus uue Bondi filmi tegemist oma naise raseduse tõttu edasi lükata

25. Bondi filmi võtted pidid algama sel sügisel, kuid nüüd on võtete algus lükatud järgmise aasta algusse, teatab The Sun.

Daniel Craig selgitas, et ta tahab oma rasedat naist toetada ja lapse sünni juures olla ning on valmis suuremate projektidega, kaasa arvatud Bondi filmiga, tegelema pärast lapse sündi.

Uus Bondi filmi režissöör Danny Boyle on võtete algusaja edasilükkamisega nõus, sest talle jääb siis piisavalt aega oma projektid lõpetada.

25. Bondi filmi esilinastus pidi olema 8. novembril 2019, kuid nüüd arvatavalt on see millalgi 2020. aasta lõpul.

Rachel Weiszil on 11-aastane poeg Henry režissöör Darren Aronofskyga, nad elasid koos 2001 – 2010.

Daniel Craigil on näitlejanna Fiona Loudoniga 25-aastane tütar Ella.

Craig on seni kehastanud superagent James Bondi neljas filmis, millest seni viimane on 2015. aastal valminud «Spectre».

Craig on mitmes intervjuus rõhutanud, et 25. Bondi film on viimane, kus ta James Bondi mängib.