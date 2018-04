Elu24 EKSKLUSIIV! Drag queen Carlotta Moore: palju fänne, drooge ja pidusid... see on Eesti, eks?!

Filmidiivana tuntud peiburkuninganna, kes kuulub Haapsalus toimuval õudus- ja fantaasiafilmide festivalil žüriisse, rääkis Elu24le lähemalt sellest, kes on Carlotta Moore ning oma töödest ja tegemistest.

Moore tunnistas, et saavutada sellist väljanägemist, läheb tal tavaliselt üksinda tervelt neli tundi! Ent kui on keegi abiks, siis tuleb selline tulemus umbes kahe ja poole tunniga.

Küsimusele, mis on sarnase väljanägemise juures kõige keerulisem, ei osanudki Moore esiti vastata. Peale pisikest mõttepaus tunnistas ta, et võib-olla on selleks erinevate meigi-look'ide väljamõtlemine.

Kogu vaev tasub end aga ära, sest kui inimesed teda kohtavad, siis teda jumaldatakse ning inimestelt, kes ta ära tunnevad, suhtuvad temasse vaid positiivselt.

Carlotta Moore iseloomustab end nõnda: Carlotta on pärit Ameerikast, ta on oma poliitilistelt vaadetelt vabariiklane, tõejärgse ajastu fänn ning muidugi on ta eelkõige näitleja.

Samuti ei pea Moore end traditsiooniliseks drag queen'iks, sest annab võrdlemisi vähe etendusi, mis muidu on selles valdkonnas väga populaarne. Tema lemmik drag queen'id on Abhora, Bianca Del Rio ja Sharon Needles.

Ent Carlotta ei fänna vaid neid artiste, ta on ka väga suur Priit Pärna fänn, keda peab lausa geeniuseks. Moore hindab mehe tööde juures väga just seda, et ta laseb lahti tegelikkusest ning läheneb asjadele teisiti.

HÖFFil žüriisse kuuluv Carlotta Moore on ka ise suur õudusfilmide fänn. Ürituselt ootab ta aga hoopis midagi muud: palju fänne, drooge ja pidusid.

Koos Moore´iga tuli Eestisse võttegrupp, kes väntab temast filmi. Filmi eesmärk on näidata ameeriklasest drag queen'i elu Soomes. Ta loodab väga, et tänavu tehtav film jõuab juba järgmisel aastal HÖFFi festivalil kinolinale.

Filmides näitlemine on miski, mis talle väga meeldib. Ta on juba olnud kahe filmi peaosas ning projekte on rohkelt töös ka tulevikus. Lisaks näitlemisele on Moore jõudnud ära teha ka oma esimese debüüdi räpimaastikul. Loole kirjutas ta sõnad ise ning lubas, et tulevikus tuleb temalt räpilugusid veelgi.

Eestis reisib Carlotta koos ihukaitsjaga. Seda just sel põhjusel, et on kuulnud, et kohalikud inimesed ei pruugi kõigele nii avatud olla. «Ma ei tea, ma tahtsin lihtsalt, et pikk ja nägus mees koos minuga oleks,» kommenteeris Moore.