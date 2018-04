Õllesummeri korraldaja Marje Hansar: tiimiliige pakkus, et võtaks korraldajatelt raha ära ja lükkaks nad Türisalu pangalt alla...

Ajakirjale Kroonika antud intervjuus meenutab naine, kuidas ta kord töötajatega Vääna-Jõesuul tiimiüritusel oli. «Nojah, seal Vääna-Jõesuus tuli tähistamise ajal üks tiimiliige minu juurde ja ütles, et üks teine tiimiliige oli talle pakkunud, et võtaks korraldajatelt raha ära ja lükkaks nad Türisalu pangalt alla... Iial ei tea, mida see ütleja tegelikult mõtles,» meenutab Hansar.