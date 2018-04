Carl XVI Gustaf on kõige kauem Rootsi troonil olnud kuningas

26. aprilli 2018 seisuga on Carl XVI Gustaf olnud kuningas 44 aastat ja 223 päeva, teatab thelocal.se.

Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf FOTO: Andre Penner / AP/Scanpix

Rootsis on arhiiviandmed kuningate ja kuningannade võimul olemise kohta alates 14. sajandist.

«Pärast konsulteerimist ajaloolaste ja rahvusarhiivi ekspertidega, saame öelda, et Carl XVI Gustaf on on olnud troonil kauem kui eelmine rekordkuningas, 14. sajandil valitsenud Magnus Eriksson,» teatas Rootsi õukonna esindaja.

Rootsi kuningas Magnus IV Eriksson (1319 – 1364) FOTO: wikipedia.org

Kuningas Magnus IV Eriksson oli võimul 1319 – 1364, olles kuningas 44 aastat ja 222 päeva. Ta oli ajavahemikul 1319 – 1355 ka Norra, Islandi ja Gröönimaa kuningas Magnus VII nime all.

Magnus IV Eriksson läks ajalukku sellega, et tõstis makse, kuna tahtis osta ära Skåne. Selle vastu oli ta poeg Eric XII, kes valitses Rootsi lõunaosa ja Soomet ning ei olnud nõus oma maad isale andma.

Rootsi kuningas Magnus IV Eriksson mündil FOTO: wikipedia.org

Eric XII sündis 1339 ja suri 21. juunil 1359 katku olles, vaid 20-aastane.

Tulevane kuningas Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte sündis 30. aprillil 1946 Haga lossis Solnas. Tema isa oli Västerbotteni hertsog Gustaf Adolf ja ema Saxi-Coburgi ja Gotha printsess Sibylla. Carl Gustaf oli nende noorim laps ning ainus poeg, peres on neli vanemat õde.

Carl XVI Gustafist sai Rootsi kuningas 19. septembril 1973 pärast oma vanaisa, kuningas Gustaf VI Adolfi surma. Carl XVI Gustafi isa, Västerbotteni hertsog Gustaf Adolf hukkus 1947. aastal lennuõnnetuses.

Carl XVI Gustaf sai Rootsi kuningas 19.septembril 1973 FOTO: Jan Collsiöö / TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Carl XVI Gustaf abiellus 19. juunil 1976 brasiilia-saksa päritolu Silvia Sommerlathiga. Paar tutvus 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel, kus Silvia töötas korraldusmeeskonnas ja tõlgina.

Kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia oma pulmapäeval FOTO: Lennart Nilsson / SCANPIX SWEDEN/Scanpix

Neil on kolm last: 14. juulil 1977 sündinud kroonprintsess Victoria, 13. mail 1979 sündinud prints Carl Philip ja 10. juunil 1982 sündinud printsess Madeleine.

Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf, kuninganna Silvia, kroonprintsess Victoria, prints Carl Philip ja printsess Madeleine FOTO: JAN COLLSIOO / SCANPIX / Code 1001/Scanpix

Carl XVI Gustaf ei kavatse oma troonirekordit tähistada, vaid jätkab tavapärast elu ja osaleb sündmustel.

«Kuningal on üsna palju tööd ja avalikke esinemisi. Ta ei rõhuta, et on kaua troonil olnud,» teatas Rootsi õukonna pressiesindaja Irene Beertema Strömmer.

Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia FOTO: Axel Schmidt / Reuters/Scanpix

Kuigi Carl XVI Gustaf on kaua troonil olnud, on Taani kuninganna Margrethe II olnud siiski kauem oma 47 aastaga ning Briti kuninganna Elizabeth II on valitsenud üle 66 aasta.

Taani kuninganna Margrethe II FOTO: Jens Meyer/AP/Scanpix