Kas kuningliku perekonna veebileht reetis pisiprintsi nime?

Fännid avastasid, et kui kasutada kuningliku perekonna kodulehel otsingusõna «prints Albert», ilmub teada, et ligipääs lehele on piiratud. Täpselt samasugune teada ilmub kodulehel, kui fännid proovisid sisestada nimesid «prints George» ja «printsess Charlotte». Kui prooviti aga sama teha suvaliste nimedega, ilmus teade, et sarnast lehekülge pole kuningliku perekonna kodulehel olemas.