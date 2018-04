Omaani politsei avalikustas koha, kust Avicii surnukeha leiti

Omaani politsei teatel ei ole 28-aastase Avicii surmaga seotud midagi kuritegelikku, vaid tal oli raske haigus, mis tõi kaasa terviseprobleemi, mis talt elu võttis, teatab Aftonbladet.

Avicii, kodanikunimega Tim Bergling FOTO: Björn Lindgren/TT / TT Nyhetsbyrån/Scanpix

Avicii pere edastas meedias, et Tim oli pidevast ületöötamisest väsinud ning ta ei jaksanud enam. Meedia arvates oli see vihje, et kuulus mees tegi ravimite abil enesetapu.

Omani politsei täpsustas nüüd, kust tuntud rootslase surnukeha leiti. Avicii elas Masqaţi lähedal jõukate elupaigas Muscat Hills Resortis villas, mis kuulub Omaani sultani Qaboos bin Said Al Saidi sugulasele.

Muscat Hills Resort, kust leiti Avicii surnukeha FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

See villadepiirkond on hästi valvatud ja kõrvalised isikud sinna ei pääse. Samuti on majal, kus Avicii oli, 21. sajandi nutiturvasüsteem.

Avicii surnukeha leidmispaiga kohta jagas uut infot Omaani prokuröri Nasit al-Rahabi alluvuses töötav uurija Ahmed El Belushi. Lisaks kommenteeris rootsi DJ surma Muscati üks politseijuhtidest Abdul Hakeem. Tema teatel sai politsei luksusvillade rajooni väljakutse ja nad said kiiresti aru, et et tegemist oli eriolukorraga.

«Sinna saadeti mitu politseinikku ja kriminalisti. Ilmnes, et villast leitud surnud mees oli tuntud DJ ja välismaalane. Seega oli tegemist delikaatse juhtumiga,» lausus politsei esindaja.

Tim Bergling, lavanimega Avicii FOTO: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures/Scanpix