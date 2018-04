Courtney sai enim tähelepanu, sest abiellus juba 16-aastasena Doug Hutchisoniga, kes oli sel ajal oma 50dates. Nüüdseks on paar lahku läinud ning käimas on lahutusprotsess.

Käesoleva aasta alguses teatas, et on hakanud tegelema muusikaga. Uue tulevase muusika ja albumi tarbeks naine tänase fotosessiooni ka avaldas. On mida oodata!