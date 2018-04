Kutse sportlikule perepäevale!!! Mis? Sportlandi Kõrvemaa Kevadjooks Millal?28.04.2018 Kellele? Kõigile👨‍👩‍👧‍👦 Lisainfo: sport.korvemaa.ee Tule veeda sportlik perepäev!! @sportlandeesti #sport #tervis #trenn #minajooksen #koguperega #spordipere #lapsedtrenni

A post shared by Egle Eller-Nabi (@eglenabi_bikinipro) on Apr 26, 2018 at 12:27pm PDT