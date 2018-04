«Troonide mängu» staar häbeneb oma pornominevikku

Lisaks 37-aastasele Kekillile näeb selles sarjas soome staare Krista Kosoneni ja Tommi Korpelat, teatab iltasanomat.fi.

Sibel Kekilli «Troonide mängus» FOTO: gameofthrones.wikia.com

Kekilli kehastas 2011 – 2014 menusarjas «Troonide mäng» Tyrion Lannisteri (Peter Dinklage) prostituudist armukest Shaed. See roll tõi talle rahvusvahelise kuulsuse ja ta ei saa enam minna lihtsalt välja näiteks kohvi jooma, sest ta tuntakse ära.

Sibel Kekilli ja Peter Dinklage FOTO: KEVIN WINTER / AFP/Scanpix

Kekilli sõnul saab ta aru, et fännidega kohtumine on osa tema tööst, kuid tal on siiski raske, kuna ta kaotas võimaluse anonüümsusele.

«Olin mõni aeg tagasi USAs ja ootasin lahkuvate lendude alal väljalendu. Järsku kuulsin, et keegi palus minult autogrammi. Arvasin, et keegi kuulsus on kuskil ja hakkasin teda otsima. Siis sain aru, et minult küsiti autogrammi, olin «Troonide mängu» Shae. Sel hetkel tundus see absurdne,» meenutas Kekilli

Sibel Kekilli «Troonide mängus» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kekilli lisas, et «Troonide mänguga» kaasnenud kuulsus on ta elu raskemaks teinud, sest nüüd tuleb iga sammu ja väljaütlemist väga hoolega kaaluda.

«Ma ei tunne end enam vabana, näiteks ei saa ma enam avalikkuses kallimaga kasvõi paari kurja sõna vahetada ilma, et kohe ei tekiks skandaal,» lausus staar.

Kekillil on rolle, millest ta ei taha rääkida.

Sibel Kekilli FOTO: Jason Merritt / AFP/Scanpix

Näitlejanna sai Saksamaal kuulsaks 2004. aasta filmiga «Head-On», kuid tekkis skandaal, kuna siis ilmnes, et ta oli enne oma läbilöögirolli olnud üsna menukas pornonäitleja.

Kui ta pere sellest kuulis, lõpetasid nad temaga suhtlemise. Vanemate sõnul ei teadnud nad, et tütar mängis raha teenimiseks pornofilmides.

Kuigi ta viimasest pornonäitlejana ülesastumisest on möödas 14 aastat, ei taha Kekilli sellest midagi rääkida.

Sibel Kekilli FOTO: © Fabrizio Bensch / Reuters/Scanpix

Kekilli on küsimuse peale, kas pornostaari karjäär aitas kaasa ta hilisemale näitlejakarjäärile või takistas seda, tõusnud püsti, jätnud intervjuu pooleli ja lahkunud.

Kekilli teatel on Ta Soomes veel mitu kuud, kuid talvisel ajal oli tal seal raske, samas ta on õppinud soomlasi ja soome kultuuri tundma ja armastama.

«Minu jaoks oli talv liiga pikk, pimedus ja külm väsitas. Oli päevi, mil tundsin, et ei suuda enam lund vaadata,» lausus näitlejanna.

Kekilli käis Soomes esmakordselt kümme aastat tagasi, mängides siis režissöör Tony Laine romantilises komöödias «Pihalla» koos soome näitleja Mikko Leppilampiga.

Talle oli siis üllatuseks soomlaste saunakummardamine.

«Mulle jäi mulje, et igal soomlasel on oma saun. Helsingis on saun ka vaaterattas, kuid seda ma ei prooviks. Igatahes on Soome saunad puhtamad kui näiteks USAs,» selgitas staar.

Kekilli sõnul meeldib talle see, et soomlased on napisõnalised.

«Naudin seda, et kogu aeg ei pea rääkima ega suhtlema. Soomlased on väga viisakad ja kenad, samas nad jätavad hingamisruumi ja austavad privaatsust. See on mujal maailma sageli luksus,» teatas näitlejanna.