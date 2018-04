Venno Loosaar viskab pillid nurka, läheb pensionile ja ostab erasaare!

Just lastele aja pühendamist ja perega koos olemist peab mees oluliseks ning veedab võimalusel suure osa oma päevast nendega. «Vanem poeg käib kodust veidi kaugemal koolis, seega saan talle olla isiklikuks autojuhiks. Kahe aastane aga vajab partnerit legode- ning mänguautodega mängimisel. Praegu tundub, et olen selles osas tema usalduse välja teeninud.» Tulevikku on andeka inimese jaoks reastatud juba mitmeid projekte, aga need on Venno sõnul seotud pigem individuaalse nokitsemisega: raamatute ja laulude kirjutamisega.

Muusikategemisest lõplikult loobumist mees siiski lubada ei saa. Ma vaikselt ikka loodan, et ansambel Kala tuleb uuesti kokku. Kui reporter uuris, et kas mees oleks avatud pakkumisele kui näiteks Karl-Erik Taukar teda enda bändi kutsuks, vastas ta naerdes: «Oi, Karl on tore. Ja tema bändimehed samuti. Ma ei tahaks kedagi neist välja puksida. Kui nad aga vajavad bändi oma isiklikku meelelahutajat, võib asja saada küll!»

Palju on tehtud ja palju on veel ees. Tagasivaadates leiab mees, et tegemata on jäänud vaid Cookiesega mõnel suurel festivalil esinemine. Aga fännid võivad siiski rõõmustada, lisaks sellele, et Vennot võib tööasjus endale külla kutsuda (kokkuleppel ilmselt ka niisama), antakse sel laupäeval Von Krahlis viimane kontsert, et ilusad ajad ühe korraliku mürtsuga kokku võtta. Viimaseks kontserdiks astuvad lavale 21 muusikut, kes ühel või teisel ajal bändi koosseisu kuulnud. Oodata on ka mitmeid külalisesinejaid. Näiteks DJ Critical, Ain Varts, Vivi ja Vivian Maar ja teised. Vaatamiseks on väljas terve hulk memorbiiliat ja lubatakse ka torti.

Rohkem infot laupäevase kontserdi kohta Von Krahlis SIIN.

Cookies on olnud justkui hüppelauaks ja sütitajaks paljudele Eesti muusikutele kes nüüdseks endale parasjagu nime teinud või tuntud bändide koosseisudesse kuuluvad.