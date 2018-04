Räppar Iggy Azalea murdis lubadust ja sebib Kylie Jenneri eksiga!?

Iggy ja Tyga nautisid taas teineteise seltskonda muusikafestivalil Coachella ning ei lahkunud teineteise kõrvalt hetkekski. Ühtegi salajast suudlust, ega ebasobilikku katsumist pildile püüda ei õnnestunud. Siiski arvatakse, et tegemist on rohkem kui sõprusega. Kuulujuttudele andis hoogu juurde ka pilt, kus noored poseerivad koos saatejuhi Terrance J ja tema modellist tüdruksõbra Jasmine Sandersiga.

A post shared by Iggy Azalea Website (@iggyweb) on Apr 14, 2018 at 10:52pm PDT

Iggy osales saates koos Holliwoody staar-meediumi Tyler Henryga, kellega koos tuleviku ja suhtestaatuse üle arutleti. Tyler manitses noort naist ettevaatlikkusele, kui plaanib veel kolleegidega romantilisi suhteid luua «Tean, et ei tohi enam räpparitega sebida. See lihtsalt ei tööta ja ma tean seda. Suhtes on vaevu ruumi ühele räpparile ja mina täidan kogu selle ruumi,» ütles naine ja vahendas Billboard .

Tyga suurim meediakajastus on tulnud pigem kuulsate kallimate arvelt. Nimelt on ta Kardashian-Jennerite klanni järeltulija Kylie eks. Kylie on nüüdseks saanud ka emaks, kuigi kuulujutud on nüüd ümber lükatud, spekuleeriti pikka aega kas lapse isa võib olla Tyga.

Kogu loo teeb veelgi segasemaks asjaolu, et Tyga eks ja lapse ema modell Black Chyna deitis Kylie poolvenna Rob Kardashianiga ja sai ka temaga lapse.