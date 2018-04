Postmodernistlikud seksuaalsed orientatsioonid ehk kes või mis inimestele seksuaalset huvi pakub

Lesbi - naine, kellel on seksuaalne tõmme teise naise vastu.

Näitleja Angelina Jolie on end avalikult nimetanud biseksuaalseks.

Panseksuaalsus - seksuaalne tõmme kõikide sugude vastu, või see, et panseksuaali ei häiri, kelle vastu tal seksuaalne tõmme on.