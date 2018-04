Norra kroonprintsess Mette-Mariti poeg Marius töötab Londonis elustiilitoimetajana

Mette-Marit sõnas Norra meediale, et ta poeg lõpetas California ülikooli ja otsis rahvusvahelist tööd, leides selle Londonist.

«Marius on väga loominguline ja ta otsis loomingulist tööd. Ta oskab väga hästi pildistada ja videoid teha ning ta kavatseb loomingulisel alal jätkata pikalt,» sõnas Norra kroonprintsess.

Kroonprintsess Mette-Marit edastas kõmumeediale teadaande: «Marius Borg Høiby on mitmel korral öelnud, et ta ei soovi meedia tähelepanu ja ta on tänulik kui Norra ajakirjanikud ta soovi austavad».