ELU24 EKSKLUSIIV: Kõrgemäe modelliskandaaliga seotud ärimees Zand ähvardab uskumatu kohtuasjaga

«TV3, Leito ja Lust peavad lõpuks seisma silmitsi sellega, mida nad on korda saatnud ja see on kriminaalne,» ähvardab Zand. Ta keeldub kompromissidest ja ootab, et saate pärast kannatanud temaga ühendust võtaksid. «Mul on raha, et ka teiste eest kohtusse minna. Kui me kaotame, siis kaotame, kui aga võidame, siis ootavad ees suured summad.»