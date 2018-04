Pildid ja video: väsinud isa, prints William, võitles jumalateenistusel unega

Printsi naine, Cambridge’i hertsoginna Catherine sünnitas 23. aprillil nende kolmanda lapse, kes sündis Londoni St. Mary haiglas kell 11.01 kohaliku aja järgi.

Prints William, ta naine Catherine ja nende kolmas laps FOTO: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA/Scanpix

William ja Catherine läksid haiglast koju Kensingtoni paleesse vaid seitse tundi pärast uue printsi sündi. Kuninglik paar näitas veel nimeta last haigla ette kogunenud meedia esindajatele.

Cambridge'i hertsoginna Catherine, prints William ja nende uus poeg FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

William heitis nalja, et kolm väikelast võtavad võhmale ja ta peab olema valmis unetuteks öödeks.

Prints William, hertsoginna Catherine ja nende uus poeg FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA/Scanpix

Paaril on varasemast kaks last, 4,5-aastane prints George ja kahene printsess Charlotte.

Prints George ja printsess Charlotte FOTO: Duchess of Cambridge/PA Wire/Scanpix

Kui hertsoginna Catherine ja uus beebi saavad kodus olla, siis prints William asus eile, 25. aprillil taas esinduskohuseid täitma.

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Prints William osales koos venna, prints Harry ja venna kihlatu Meghan Markle’iga Londonis Westminste Abbeys ANZACi päeva jumalateenistusel.

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Eddie Mulholland / AP/Scanpix

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Eddie Mulholland/Daily Telegraph / PA Wire/PA Images/Scanpix

ANZAC on lühend Australian and New Zealand Army Corps’ist ehk Austraalia ja Uus-Meremaa vägedest.

Esimese maailmasõja ajal, 25. aprillil 1915 maabusid Austraalia ja Uus-Meremaa väed Türgis Gallipolis, kus hukkus tuhandeid austraallasi ja uusmeremaalasi.

Nüüdisajal mälestatakse 25. aprillil Rahvaste Ühenduse riikides, eelkõige Ühendkuningriigis, Austraalias ja Uus-Meremaal sõdades, sõjalistel missioonidel ja konfliktides elu kaotanud australlasi ja uusmeremaalasi. Austraalias on ANZACi päev, 25. aprill rahvuspüha.

Meediasse jõudnud videol on näha, kuidas prints Williamil on raske jumalateenistust jälgida, kuna ta oli väsinud, samas prints Harry ja Meghan Markle nägid ta kõrval välja väga reipad.

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Eddie Mulholland/Daily Telegraph / PA Wire/PA Images/Scanpix

Videol on näha, kuidas William üritab haigutusi maha suruda ja silmi lahti hoida, kuid see on raske. William siiski ei jäänud täiesti magama.

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Eddie Mulholland / AP/Scanpix

Briti meedias kommenteeriti, et Williamil oli õigus, kui ta ütles, et kolm last on kolmekordne mure ja hool.

Prints William, Meghan Markle ja prints Harry FOTO: Eddie Mulholland/Daily Telegraph / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ühendkuningriigis valmistutakse 19. maiks, mil leiab Windsori lossi St. George’i kabelis aset prints Harry ja ta kihlatu Meghan Markle’i laulatus.

Prints Harry oli oma venna, prints Williami pulmas 2011. aastal isameheks. Nüüd palus Harry Williami oma isameheks.

Kuninglikku pulma on oodata 600 külalist.