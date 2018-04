Video: 25 kõige kuulsamat ufojuhtumit

24. juuni ufopäevaga tähistatakse juhtumit, milles USA ärimees Kenneth Arnold nägi 24. juunil 1947 tundmatut lendavat objekti ja see oli USA meedias esimene laialt kajastatud ufojuhtum.

2. juuli ufopäevaga tähistatakse 1947. aasta kurikuulsat Roswelli ufointsidenti.

Youtube’is on video, millel on ära toodud 25 maailma kõige kuulsamat ufojuhtumit:

Roswelli intsident 2. juuli 1947 – tegemist on maailma kõige kuulsama ufojuhtumiga. See on nüüdseks USA õhujõudude poolt ümber lükatud, et tegemist ei olnud ufo, vaid õhujõudude seireõhupalliga, mis New Mexicos Roswelli lähedal alla kukkus.

Roswelli juhtumi kajastamine ajakirjanduses FOTO: wikipedia.org

Ufoentusiastid on seni veendunud, et USA õhujõud leidsid allakukkunud tundmatu lendava aluse, mida seni peidetakse avalikkuse eest ning selles oli ka 1 - 3 hukkunud tulnukat, keda salalaboris uuriti.

Roswelli õhujõudude baasi teavitusohvitser Walter Haut oli üks esimesi, kes kasutas ametlikes dokumentides alla kukkunud objekti kohta «lendav taldrik» (inglise keeles flying disc).

Foto 1950. aastatest, millel on väidetavalt ufo FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Kenneth Arnoldi juhtum 24. juuni 1947 - ameeriklasest ärimees Kenneth Arnold teatas meediale, et ta nägi mitut lendavat taldrikut Washingtoni osariigis Rainieri mäe juures. See oli esimene ufojuhtum, mida USA meedia kajastas ulatuslikult ja mis jäädvustas Arnoldi ufoajalukku.

Tundmatud lendavad objektid, mida nägi väidetavalt ärimees Kenneth Arnold FOTO: wikipedia.org

Ufod Washingtonis 1952 – nimetatud aastal teatasid mitmed USA pealinna Washingtoni elanikud politseile ja meediale, et nad nägid taevas kummalisi objekte liikumas. Tekkis väike paanika, et meie maailmaruumi teistest paikadest pärit kurjad olendid on jõudnud Maale. USA õhujõud lükkasid teate ümber, et kummaliste objektide taga on järsud temperatuurimuutused, mis mõjutasid radarisignaale.

Foto 1950. - 1960. aastatest, millel on väidetavalt ufo FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Hillide röövimine New Hampshire’is 1961 – tegemist on esimese teatega tulnukate poolt väidetavalt toime pandud inimröövi kohta. Barney ja Betty Hill, kes elasid Portsmouthis, teatasid meediale, et nad rööviti tulnukate poolt. Paari sõnul viidi neid kummalisse kosmoselaeva, kus nendega tehti mitmeid katseid. Nad kirjeldasid nii seda laeva, tulnukaid, kuid ka seda, kust need maavälised olendid pärit olla võisid. Hiljem on neid nimetatud sensatsioonitekitajateks, kuna nende röövi ei ole võimalik tõestada.

Rendleshami metsa juhtum Inglismaal 1980 – tegemist on Ühendkuningriigi kõige kuulsama ufojuhtumiga. Selles nägid mitmed sõdurid, kuidas 26. - 28. detsembril 1980 lendasid metsa kohal tundmatud lendavad objektid, teatati ka mõnest maandunud alusest. Briti kaitseministeerium teavitas avlikkust, et need juhtumid ei kujuta rahvuslikule julgeolekule ohtu ja selle tõttu neid ei uurita. Kummalisi aluseid näinud sõjaväelaste arvates nägid nad täiesti kindlalt maaväliseid lendavaid objekte.

Briti Rendleshami mets, kus nähti ufosid FOTO: wikipedia.org

Clyde Tombaugh ufode nägemine New Mexicos 1947 – tuntud ameeriklasest astronoom Tombaugh, keda tuntakse eelkõige Pluto avastajana, nägi enda sõnil 20. Augustil 1949 New Mexicos Las Cruces kaheksat ristkülikukujulist lendavat objekti, mida pidas maavälisteks. Pärast seda intsidenti hakkas ta tegelema lisaks kosmoseuuringutele ka ufodega ja teda peeti ka selles vallas eksperdiks.

Astronoom Clyde Tombaugh FOTO: wikipedia.org