Dokumentaal paljastab: Avicii hoiatas mänedžere, et ta sureb peagi

2016. aastal avalikustas Tim Bergling ehk Avicii, et lõpetab avalikud esinemised, sest hullumeelne tuuritamine mõjub tema tervisele halvasti. Samuti soovis ta lõpetada, sest kannatas ärevushäirete all ning vaevles alkoholismi küüsis.

«Ma olen seda neile korduvalt öelnud. Ma ei ole enam suuteline mängima. Ma olen neile öelnud, et ma suren varsti. Ma olen seda nii palju kordi öelnud. Seetõttu ei taha ma midagi kuulda sellest, et ma peaksin veel mängima.»

«Kui ma lõpetasin esinemise, siis ootasin ma neilt midagi muud. Ma eeldasin, et nad toetavad mind, arvestades kõike seda, mida ma olen läbi elanud. Ma olen olnud väga avatud kõikide inimestega, kellega ma koos töötan. Kõik teavad, et ma kannatan ärevuse all ja et vaatamata selle, ma üritasin. Ma ei arvanud, et inimesed hakkavad mind survestama, et ma annaksin veel kontserte.»