Taaskasutus on Kadriorus in: president oli Norra siniverelisi vastu võttes sama stiilne kui Trumpi juures

Tundub, et tegu on sama kostüümiga, mida president Kaljulaid kandis aprillis aset leidnud kohtumisel kolme Balti presidendi ja USA presidendi Donald Trumpi vahel. Elu24 uuris stilisti käest järele, kas tegu võib olla samade esindusrõivastega ning mida sellest järeldada võiks.

Stilist Karolin Kuusik usub, et tegu on sama riietusega. «Eesti kontekstis on see täiesti normaalne, et eelistatakse pigem kvaliteeti kui kvantiteeti.»