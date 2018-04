Venemaa supertäht Nyusha annab Eestis megashow!

Nyushat võib julgelt pidada Venemaa popmuusika number üks naisartistiks, kellele kuulub tiitel «Enim number üks singleid välja andnud artist». Nyusha karjäär on olnud kiire ja kõrgelennuline. Artist on oma energiliste ja võimsate lavashowdega sage külaline suurimatel festivalidel ning staadionikontsertidel. 27aastane staar on slaavi kultuuriruumi kuulsuste seas üks enim kõneainet tekitav laulja.