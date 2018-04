Jaapan esitas Lõuna-Koreale vaidlusaluseid saari kujutava magustoidu kohta kaebuse

Magustoit, millel on kujutatud kahte Koread, kuid ka Lõuna-Korea ja Jaapani vaidlusaluseid saari (paremal)

Jaapan esitas Lõuna-Koreale kaebuse mangomagustoidu kohta, mida Lõuna-Korea kavatseb pakkuda kahe Korea piirilinnas Panmunjomis 27. aprillil Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile. Kaebuse põhjuseks on asjaolu, et on kujutatud vaidlusaluseid saari.