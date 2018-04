Kõrv peale: Liis Lemsalu ja Ott Lepland andsid välja ühise dueti!

Liis Lemsalu räägib uue loo sünnist: «Olen pikalt andnud välja lugusid, kus olen ise ainsaks solistiks, kuid nüüd on uued tuuled puhumas ning kätte on jõudnud minu jaoks täiesti ajalooline hetk: eestikeelne duett! Algselt oli ka see lugu mõeldud ühe lauljaga, kuid peale minu vokaali salvestamist, saime me tiimiga aru, et siit on siiski puudu üks tugev meeshääl. Pala üks autoritest Ott Lepland oli otseloomulikult meie esimene mõte ja õnneks oli ta koheselt nõus meie paati hüppama ning mul on äärmiselt hea meel, et see duett leidis koha ka minu eestikeelsel albumil «+1»».

Duetipartner Ott Lepland lisab: «Mul on erakordselt heameel, et oleme Liisiga valmis saanud ja salvestanud väga hea laulu. Loo kirjutasin Eesti Laulu poolt ellukutsutud laulukirjutajate laagris ning algselt oli see pala inglise keeles. Kui lugu sündis, tekkis kohe mõte, et see laul sobiks Liisile ja minu suureks rõõmuks võttis ta selle enda plaadile. Lugu sai Aapo Ilvese käe läbi, talle omaselt haaravad eestikeelsed sõnad. Kirss tordil oli minu jaoks aga see, et Liis mind sellesse loose oma duetipartneriks kutsus. Olin rõõmuga nõus, sest olin juba pikalt tahtnud Liisiga duetti salvestada ja eriti heameel on selle üle, et selleks osutus laul, mille sünnile olen ise kaasa aidanud.»

Uus pala ilmus koos suvise videoga. «Lugu maalis mulle juba esmasel kuulamisel tohutult soojad värvigammad silme ette. Mõtted rändasid soojale tuulele, päikesele ja headele emotsioonidele,» kommenteerib Liis video saamislugu. Solistid soovisid just seda sama helikeelt ka videos edasi anda, samas mängimata ise armastajapaari ning niimoodi jõutigi maailmas populaarsust koguvate eestlastest videokunstnike Juhani ja Katrini, kes on silma paistnud just selliste muinasjutuliste visuaalidega, mida videosse ette kujutati. Eksootilised kaadrid, mida pildis näeb, on filmitud Gili saartel ja Maldiividel. Video ise on monteeritud Los Angeleses.

Haarava biidi ning lõpliku lihvi andis loole aasta produtsendiks ja miksijaks valitud Bert Prikenfeld.