Armastus ei tunne vanust! 68-aastane Richard Gere kosis 35-aastase hispaanlanna

Mitu lähedalseisvat allikat kinnitas E!News-ile, et Richard Gere sõlmis oma poole noorema kallimaga abielusõlme. Intervjuu ajal ei kandnud mees abielusõrmust ning selle kohasele kommentaarile vastas, et sõrmus on «nähtamatu.»

Richard ja Alejandra Silva on paar olnud veidi üle kolme aasta. Oma suhet suutsid nad pikka aega hoida privaatsena. Kuigi lähedased teadsid, teatas press, et nad on tõepoolest koos alles 2015. aasta juunis.

Ajakirja People allikas väidab, et Richard ja Alejandra on abiellunud juba mitmeid nädalaid tagasi ja on erakordselt õnnelikud.