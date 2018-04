Katy Perry kinnitab, et on kuulsa eksiga suhted üles soojendanud?

Katy Perry osales koos «American Idoli» kaaskohtunikega intervjuul, kus tuli jutuks osalejatega kohtingule minemine. Luke Bryan naljatles, et Katyle see meeldiks. Selle peale kostis naine, et kahjuks pole see enam võimalik ning ta on väga õnnelik! Kui intervjueerija küsis, kas Katy Perryst on saanud ehk Proua Broom (viide naljale, mis seostub «Sõrmuste isanda» näitleja Orlando Bloomi ja Katy eelnevale suhtele), pilgutas naine kelmikalt kaamerale silma.