Karm juutuuber Papa Rex kaitseb saadet «Kodutunne»

Juutuuber Papa Rex on karmide väljaütlemistega karm mees. Papa Rex tunnistas oma seekordses videos, et Signe Lahteinile pühendatud «Kodutunde» liigutas teda väga. Mees leiab, et riik oleks pidanud Lahteini tunnustama.

Papa Rexi arvates ei tohiks ajakirjandus «Kodutunde» produtsenti Kristi Nilovit kalli maja ostmise teemal hurjutada. «Kurb on see, et inimesed ei saanud aru, mis selle «Kodutunde» maja ostmise taga oli. Inimesed ei saanud aru, mismoodi ettevõtted on üles ehitatud. Kurb on see, et inimesed mõistavad hukka ettevõtte juhi raha kasutamise õigust,» ütles Papa Rex