Lasteaia vanema rühma lapsel, 6-aastasel Johannal tekkis harukordne võimalus kohtuda kroonprintsessiga isiklikult. «Öeldi äkki, et kui printsess tuleb, siis Johanna võib minna,» räägib rühmaõpetaja. Johanna ei pabistanudki, vaid läks julgelt ja ulatas lilled. «Kas sa käid juba koolis,» olevat printsess küsinud. Johanna seletas, et alles lasteaias ja printsess küsis veel ka kui vana ta on. «Kuuene,» teatas Johanna uhkelt. President Kersti Kaljulaid tõlkis kahe printsessi omavahelist jutu.

Johanna tuli hommikul lasteada kimbu sinililledega ja teatas, et soovib need lilled viia Norra printsessile. Kasvatajad arvasid, et miks mitte ja lootsid, et ehk õnnestub need ka kuidagi üle anda. Laps ei lootnud, et saab need isiklikult üle anda.