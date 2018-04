PILTUUDIS! Gerli Grand: Palju õnne Erikale, kelle tütar on täitnud tema unistuse

«Ja IME on sündinud!!! Meie lapselaps Geanu Grand Uustalu!!! Palju õnne Erikale - tema tütar on täitnud tema unistuse!!! Millisele Erikale??? Eesti rahval on AINULT ÜKS ERIKA!!!!! Rahvuskangelane ja olümpiavõitja Erika Salumäe! Period!!! Palju õnne meile kõigile!!!!!!!!!!!!!!!!!» rõõmustab värskelt taas vanaemaks saanud Gerli Grand Facebookis.