Palju õnne! Argo Ader sai poja ja pani lapsele ilusa nime

Ader andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et pere pesamuna sündis 21. aprillil ning sai igati vahva nime - Ron Braiton Ader!

Elu24 võttis Argo Aderiga ühendust ning uuris, millised emotsioonid meest valdavad. «Väga võimsad tunded on, väga emotsioonaalne on olla. Terve elu on uue mõtte saanud,» sõnas Ader.