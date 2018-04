Nunnu! Inga Lunge jagas südantsoojendavat pilti

Haab ja Lunge, kes mängivad ekraanil õdesid on ka tegelikult poolõed. Nad leidsid teineteist täiskasvanueas, kuid alles siis, kui Liis lavakas näitlejaks õppis ja Inga samas magistrikraadiga alustas, õpiti teineteist õelikult kallistama.

Lisatud on foto on eriti armas, sest näitlejannad kaisutavad pildil kallikarusid. Kallikarud on toeks õnnetuse läbi elanud lastele, pakkudes rõõmu ja turvatunnet ning karud reisivad igas politseiautos.