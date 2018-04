Liis Lemsalu: Liibanonis käies sain aru, miks rahuvalvajaid vaja on

«Seal toimus keemiarelvarünnak samal ajal, kui mina olin sõjaväebaasis. Ma hakkasin natukene muretsema, sest see oli nii lähedal, USA oli just hakanud sela pommitama ja siis ma mõtlesin, et miks ma tulin siia, appikene,» meenutas Lemsalu oma reisi.

Samuti kirjeldab lauljatar oma reisi ka ajakirjale Naisteleht, kus tunnistab, et mõistis alles peale reisi, kui olulised on rahuvalvajad Liibanonis. «Nüüd sain teada, kui keerulised suhted seal on, ja mõistan ka palju paremini, miks on sinna vaja inimesi, kes rahu valvavad.» Loe täispikka artiklit Naistelehest!