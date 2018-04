Rootslased imestavad ja küsivad, et mis see falliline asi on?

Mereandide poe omaniku Susanna Ivermo sõnul on tegemist kahepoolmelisete molluskitega, millel on pikk šifoon ja mida võib leida Põhja-Ameerika vetest, teatas thelocal.se.

Panopea generosa merekarbid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kauplust külastanud inimeste reaktsioon on kummalisi mereloomi nähes olnud seinast seina.

«Nii mõnigi on küsinud, et miks meil peenised kõigile vaatamiseks välja on pandud. Üks naine sai neid nähes naerukrambid ja tal tuli naerdes õhust puudus, ta ei saanud midagi osta, vaid ta pidi minema enne välja rahunema,» lausus rootslanna.

Ivermo jätkas, et osa ta kauplusse ostma tulnutest on katsunud ebatavalisi mereloomi ja on arvanud, et need tunduvad käe all nagu tegelikud peenised.

Panopea generosa merekarp FOTO: wikipedia.org

Poeomaniku selgituse kohaselt võivad need kahepoolsed molluskid kasvada kuni 120-sentimeetriseks ja elada merekeskkonnas kuni 150 aastat. Mitmetes Aasia riikides, kaasa arvatud Hiinas, peetakse neid delikatessiks ja seal makstakse nende eest suurt raha. Hiina rahvameditsiinis kasutatakse neid molluskeid afrodisiaakumina, Jaapanis aga on need populaarsed tänavatoiduna.

«Need fallost meenutavad merekarbid on kõige kummalisem mereand, mis minu poes olnud on,» teatas Ivermo.