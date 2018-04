Gwyneth Paltrow on oma elu esimeses täiskasvanud suhtes

Naisel on olnud mitmeid kuulsaid kaaslasi kelle hulka kuuluvad ka endine abikaasa Chris Martin, ekskihlatu Brad Pitt ja ekskallim Ben Affleck. Ajakirjale Hello! antud intervjuus kirjeldab naine praegust suhet kui oma «esimest täiskasvanud suhet». Kirjeldades, et on alati uhkust tundnud olles hea sõber, ema, õde, ülemus, töökaaslane kuid nägi alati puudujääke romantilistes suhetes.