Elina Nechayeva õde vallutas Eesti rahva südame veel ammu enne teda!

Elina on vanemaks õeks sarjast «Kodu keset linna» tuttavale Arina Milišnikovale, kes kehastas sarjas Karolat, vahendas Publik. Tollal väike ja armas «Karola» on nüüdseks kaunis sihvakas noor naine. Ilu on õdedel ilmselgelt geenides, nõnda on mõlemad neiud uskumatult kaunid, nii nagu toredale pildile püütud emmegi!