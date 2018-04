Kes on sinu meelt lahutanud? Eesti Meelelahutusauhindade hääletus on alanud

Tänavused galaõhtu juhid on Kroonika peatoimetaja Krista Lensin ning uue lisana armastatud näitleja Üllar Saaremäe.

Eelmisel aastal oli gala teemaks 60dad ja eelnevalt veel ka näiteks 20dad. Mõlemad ajastud saanud tugevat mõjutust Hollywoodist ja selle särast. Krista Lensin jääb Elu24-le antud kommentaarides salapäraseks kuid lubab, et ka selleaastane gala teema tuleb glamuurne. Mis see teema täpselt on, kruvib pinevust, kuid jääb endiselt saladuseks.