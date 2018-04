Eminem tähistas 10. juubelit

Räppar on erinevates intervjuudes tunnistanud, et on võidelnud mitut sorti sõltuvusega. Tema probleemid said väidetavalt alguse filmi «8 miili» filmimisel, kus pikkadest võttepäevadest kurnatud mees võttis vastu pakutud rahusti. Kogemus oli nauditav ja räppar palus arstil kirjutada retsept. Pärast tolerantsi tekkimist algas tablettide kuritarvitamine ja pöördumine teiste, kangemate droogide poole.