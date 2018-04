Kate Hudson on taas beebiootel

Näitlejanna Kate Hudson teatas jälgijatele ootamatult, et ootab koos elukaaslase Danny Fujikawa-ga oma esimest ühist last. Kate-i varasematest kooseludest on peres kasvamas veel kaks rõõmupalli: pojad Ryder Robinson (14) ja Bingham Hawn Bellamy (6). Sel korral on oodata tütart. Lähedaste sõnul oli paar pikka aega perelisa oodanud ja on nüüd kirjeldamatult õnnelikud!