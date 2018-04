Mõrva eest kohtu all olev mees: Morgan Freeman magas enda lapselapsega

Morgan Freemani lapselaps, E’Dena Hines, tapeti 16. augustil 2015 tema kortermaja ees Washington Heights, New Yorgis. Manhattani prokurör sõnas, et Hines'i kallim Lamar Davenport pussitas naist 25 korda. E'Dena Hines on Morgan Freemani kasu-lapselaps tema esimest abielust Jeannette Adair Bradshawga, keda näitleja ja tema teine abikaasa kasvatasid kui oma last.

Juba aastaid on käinud kuulujutud, et Morgan Freemanil oli armusuhe E'Denaga, kelle näitleja mitteametlikult koos enda teise naise Myrna Colley-Lee'ga adopteeris. Freeman kommenteeris neid kuulujutte 2012. aastal ja kutsus neid «häirivateks». Freeman ütles siis TMZ vahendusel: «Kõik võimalikud kuulduses selle kohta, et mul on kellegagi armusuhe, on laim ja väljamõeldis tabloidide poolt, kes tahavad lehti müüa. Veel häirivam on asjaolu, et tõsiseltvõetavad ajakirjanduslikud väljaanded on nüüd ka sellest kirjutama hakanud.»