Benedict Cumberbatch pani «Sherlocki» kaasstaari Martin Freemani paika

BBC Walesi toodetavas sarjas, mida on seni neli hooaega, kehastab 41-aastane Cumberbatch detektiiv Sherlock Holmesi ja 46-aastane Freeman Dr. John Watsonit, teatab news.com.au.

Benedict Cumberbatch Sherlock Holmesi ja Martin Freeman Dr. John Watsonina FOTO: Hartswood Films for MASTERPIECE / AP/Scanpix

Sarja produtsentidel Mark Gattisel ja Steven Moffatil on plaanis teha veel ka viies hooaeg, kuid Freemani sõnul on «Sherlock» end ammendanud ja ta ei taha enam astuda Dr. Watsoni rolli vaid sellepärast, et sarja fännid seda ootavad.

Martin Freeman FOTO: Marco Provvisionato / IPA/SIPA / Marco Provvisionato / IPA/SIPA/Scanpix

Cumberbatch nimetas Freemani suhtumist haletsusväärseks.

Benedict Cumberbatch FOTO: TPG / Top Photo/Sipa USA/scanpix

«Ma ei saa aru, miks peaks fännide ootusest end segada laskma. Ma ei nõustu Freemaniga, kui teen mingi rolli, siis keskendun sellele,» teatas Cumberbatch.

Freeman sõnas mõni aeg tagasi, et «Sherlockist» sai midagi mini-biitlite sarnast ja see häirib teda väga. Sellega viitas ta 1960. aastate menubändile The Beatles, mis on seni üsna populaarne.

«Kuna fännid ootavad aina enam ja enam, siis on raske rolli nautida,» sõnas Dr. Watsoni kehastaja.

Martin Freeman FOTO: URBRO / MEGA/Scanpix

BBC seriaal «Sherlock» põhineb kirjanik Arthur Conan Doyle’i loodud detektiivi Sherlock Holmesi ja ta kaaslase Dr. Watsoni seiklustel, kuid seriaali tegevus toimub enamjaolt tänapäeval, mitte 19. sajandil nagu Doyle’i raamatutes.

Juba neljandal hooajal kirjutas Briti meedia, et Cumberbatchi ja Freemani vahelt on vist must kass läbi jooksnud, sest neil kahel on väljapool võtteplatsi raske läbi saada.

The Sun avaldas selle aasta jaanuaris: «Benedict ja Martin ei ole sõbrad, nad ei suhtle väljapool tööd. Nad on professionaalsed näitlejad ja nad hindavad teineteise tööd, kuid sellega nende suhtlus piirdub. Isegi pärast aastaid, mil nad koos on kehastanud Holmesi ja Watsonit, ei ole nende vahel sõprust tekkinud».

Freeman läks neljanda hooaja tegemise ajal 2016. aastal lahku oma naisest, kes «Sherlockis» ka ta abikaasat kehastas, näitlejanna Amanda Abbingtonist. Nad olid koos 16 aastat ja neil on kaks teismelist last.

Martin Freeman ja Amanda Abbington FOTO: Joel Ryan / AP/Scanpix

Freeman on viimastel aastatel olnud aina enam Hollywoodis. Teda tuntakse näiteks «Hobbit» filmitriloogiast ja seriaalist «Fargo».

Martin Freeman Bilbo Bagginsina filmis «The Hobbit: An Unexpected Journey» FOTO: James Fisher / AP/Scanpix

Kinnitamata andmetel otsivad «Sherlocki» produtsendid Dr. Watsoni rolli Freemani asemele uut näitlejat.

Produtsendid on Cumberbatchiga juba viiendaks hooajaks lepingu sõlminud.