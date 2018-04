Avicii pikaaegne mänedžer lõpetas vaikimise: keegi ei tea, mida me koos läbi elasime

«Šokk. Kurbus. Viha. Raev. Apaatia. Meeleheide. Viletsus. Valu. Valu. Valu.» alustab Pournouri oma sõnumit, mille ta laupäeval Instagrami postitas. «Ma isegi ei tea, kuidas seda tunnet sõnadesse panna. Sa olid mu pere. Minu vend. Minu sõber. Mu liitlane. Osa mu südamest. Nüüd on see läinud. Ma pole ealeski kogenud sellist sügavat kurbust.»

«Ma ei suuda isegi meenutada, millal ma viimati nutsin,» jätkab ta. «Aga mu silmad on pisaratest punased alates hetkest, kui ma seda uudist kuulsin. Ma ei suuda seda jätkuvalt aktsepteerida, ma ei suuda isegi uskuda, et see kõik on päriselt. Tühi tunne on.»