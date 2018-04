Fotod! Skandaalsest Venemaa presidendikandidaadist Ksenija Sobtšakist lekkisid internetti poolpaljad pildid

Kunagine skandaalitar on tänasel päeval huvitatud rohkem tõsisematest probleemidest kui mood või kunst. Nüüd on Ksenija Sobtšak eeskujulik naine ja ema, kes on abielus näitleja Maksim Vitorganiga.

Pildiseeerial kujutatakse justkui vanglakülastust ning ühel pildil on Ksenia käeraudades, millega ta on trellide külge kinnitatud. Paljud sotsiaalmeedia kasutajad ei tundnud esiti äragi, et piltidel olev modell on Ksenija Sobtšak, kes vaid mõned kuud tagasi kandideeris Venemaa presidendiks.