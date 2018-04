Video: prantslane tahab DNA abil tõestada, et ta on Adolf Hitleri lapselaps

Naine tõi poja enda juurde Pariisi ja Teise maailmasõja ajal liitus nende pere vastupanuliikumisega. Poeg oli Teise maailmasõja puhkedes juba 20. eluaastates ja astus Prantsuse armeesse.

Pärast sõda uuris Jean-Marie Loret arhiiviandmeid tõestamaks, et ta isa oli Hitler. Ta lasi teha endale vereproovi, mis tema sõnul näitas, et tal on Hitleriga sama veregrupp.

Jean-Marie Loret’l on kahe naisega kümme last, kelle seas on ka praegu oma juuri uuriv Philippe Loret.

Loret sõnul on ta aastakümnete jooksul lugenud läbi rohkem kui 40 raamatut Hitlerist, tema sõnul kohtus ta Hitleri lähikondlase Heinrich Himmleri ühe tütre ja Hitleri veel ühe salaarmukesega.

«See, mida Hitler tegi juutidega, oli kohutav ebaõiglus. Kuid minu silmis on ta mu vanaisa, kes aitas oma riiki pärast seda, kui liitlased olid Saksamaa pannud 1919. aasta Versailles’i rahulepinguga raskesse olukorda. Ma ei arva, et minus oleks tema diktaatorlikke jooni ja ma ei taha võimu. Samuti ei räägi ma oma lastelastele, kes oli nende esivanem, kuna neid võidaks selle tõttu koolis kiusama hakata,» nentis prantslane.

Prantslane viitas veel Hitleri kammerteenri Heinz Linge mälestustele, mille kohaselt andis Hitler 1940. aasta juunis Heinrich Himmlerile käsu otsida üles prantslanna Charlotte Lobjoie ja ta poeg, kuid väidetavalt Himmler ei leidnud neid.

Seda fakti rõhutab Philippe Loret isa Jean-Marie Loret oma 1981. aasta elulooraamatus «Ton père s'appelait Hitler» (Sinu isa nimi oli Hitler).