Sõbrad kartsid juba ammu, et alkoholi üle kontrolli kaotanud Avicii lõpetab halvasti

Kuuldavasti muretsesid Avicii lähedased, et joomahaigus tapab ta, sest veidi enne noore muusiku surma muutus võitlus alkoholismiga tema jaoks eriti raskeks.

Kuigi politsei ei ole veel avalikustanud surma põhjust, olevat artisti lähedased sõbrad tunnistanud, et nad kartsid pidevalt, et alkohol võtab mehelt elu.

Ka Avicii ise oli oma alkoholiprobleemide osas avameelne ning 2013. aastal sõnas muusik, et teeb alkoholiga lõpparve pankreatiidi tõttu. Ometigi on mehega koostööd teinud artistid tunnistanud, et ta siiski jätkas alkoholi tarvitamist vaatamata arstide hoiatustele.