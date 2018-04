Video: Austraalias päästis vana karjakoer kolmeaastase tüdruku

«Kui ma kuulsin, et keegi hüüdis «vanaema», sain kohe aru, et see on minu lapselaps. Meie koer juhatas mind paika, kus Aurora oli. Koer ei jätnud omapäi kõndima läinud last üksinda, vaid kaitses teda. Õnneks sai laps pugeda koera kaissu, sest öisel ajal oli jahe ja vihmane,» lausus austraallanna meediale.