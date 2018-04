Lõbus fotouudis: kuningliku beebi sünd pakkus 15 sekundit kuulsust veel kahele titele

Veel on pakutud, et kuna uus prints sündis St. George’i päeval, siis George. Osa britte arvas, et poisile tuleks anda nimeks William, kuid mitte ta isa, prints Williami, vaid näitekirjanik William Shakespeare’i järgi, sest uustulnuk ja kirjanik on mõlemad sündinud 23. aprillil.