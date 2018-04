Eestlasest produtsent Hollywoodis: tähtis on andekus, mitte see, kas oled mees või naine

Heleri Reek õpib praegu Los Angelesis produtsendiametit, et selles ametis USAs läbi lüüa. Ametiredelil ronides töötas Heleri vahepeal ka ekstrana ehk taustatöötajana, kes on stseenides tagaplaanil, aga midagi ei räägi.

Ta lisas, et Hollywoodis töötatud aja jooksul üritatakse üha enam mitmekülgseid meeskonnaliikmeid ning naisnäitlejaid filmidesse kaasata. «Kõigile antakse võrdsed võimalused. Kes on andekamad, see peaks olema tähtis, mitte see, kes on mees või naine või kellel on rohkem raha,» rääkis naine MENU vahendusel.