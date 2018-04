Pildid: britid juubeldavad, Catherine ja William said teise poja

St. Mary haigla sünnitusosakonna arstide teatel on ema ja lapse tervis hea.

Prints William teatas kolmanda lapse sünnist esmalt oma vanaemale, kuninganna Elizabeth II ja vanaisale, prints Philipile, samuti oma isale, prints Charlesile ja kasuemale, hertsoginna Camillale. Natuke hiljem said ka teised pereliikmed teada uue printsi sünnist.

Prints Williamil ja ta naisel Catherine’il on varasemast kaks last, 4,5-aastane poeg George ja varsti kolmeseks saav tütar Charlotte.

William ja Catherine ei ole veel öelnud sõnagi, mis nad kavatsevad uuele ilmakodanikule nimeks panna. Uus laps on Briti troonipärimisjärjestuses viies, olles samas kuninganna Elizabeth II kuues lapselapselaps.

Brittide arvates on eriti kõnekas fakt see, et Williami ja Catherine'i poeg sündis kuulsa inglise näitekirjaniku William Shakespeare'iga samal päeval. William Shakespeare sündis 23. aprillil 1564 ja suri 3. mail 1616.